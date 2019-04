„Kanzler Kurz spielt Menschen gegeneinander aus“

Rendi-Wagner wettert gegen aktuelle Politik in Italien, Polen und Ungarn

In Italien hetze der rechte Innenminister Matteo Salvini mit radikaler Rhetorik gegen Minderheiten, in Polen wolle die Regierungspartei PiS von Rechtsstaatlichkeit und Frauenrechten nicht mehr viel wissen, in Ungarn nutze Victor Orban Antisemitismus als politisches Werkzeug und spreche stolz von der „illiberalen Demokratie“. „Was passiert, wenn die Nationalisten und Populisten am Ruder sind, erleben wir nun tagtäglich beim Brexit“, so Rendi-Wagner. Soziale Ungleichheit sei ihr zufolge der Nährboden, auf dem Populisten wachsen, die Europa zerstören wollen.