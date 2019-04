Sperrzone gescannt: Psycho-Horror in Tschernobyl

Die Sperrzone von Tschernobyl erforschen, ganz ohne Strahlung? Der polnische Spieleentwickler The Farm 51 will das in seinem Horrorspiel „Chernobylite“ möglich machen und hat dafür reale Landstriche und Ruinen rund um den Schrottreaktor eingescannt. Im Video zeigen die Entwickler, wie sie es gemacht haben und worauf man sich in dem Spiel gefasst machen kann.