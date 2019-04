AKW Mochovce: „Tschernobyl kann sich wiederholen!“

Der heutige Kommentar des Tages kommt von User „kuukii“. Er ruft den Lesern mit folgenden Worten die Katastrophe rund um Tschernobyl in Erinnerung und weist darauf hin, dass diese sich in Mochovce wiederholen könnte: „Es soll sich bitte JEDER ansehen, was am 26. April 1986 in Tschernobyl und infolgedessen in der angrenzenden Stadt Prypjat passiert ist. Das ist traurige Realität und beschäftigt heute noch die Menschheit - und über weitere Tausende von Jahren. Und so etwas kann im Mochovce auch passieren!“