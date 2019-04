„Dancing Stars“: „Diese Staffel ist unberechenbar“

Die fünfte Sendung der ORF-Show „Dancing Stars“ ging glanzvoll über die Bühne. Peter Hackmair musste mit seiner Tanzpartnerin Julia Burghardt trotz guter Kritik die Show verlassen. Neben den Solotänzen standen dieses Mal auch „Double Dances“ am Programm - Stefan Petzner ist eine Runde weiter und konnte in der Paarung gemeinsam mit Lizz Görgl sogar ein paar Punkte mehr als gewohnt abstauben. Wer sich in der Favoritenrolle sieht und was die Jury dazu sagt? Adabei-TV hat nachgefragt.