Schule startet eigene Akademie für Golftalente

Mit Anna Neumayer (14 Jahre, Top 10 in Europa), Beni Cappelari (14 Jahre, Top 5 in Österreich U14) sowie Luca Mooslechner (13 Jahre, Staatsmeister U10 und mehrfacher Salzburger Landesmeister) befinden sich einige der talentiertesten Salzburger Nachwuchsgolfer an der St. Gilgen International School. Ergänzt wird das Team durch den vierzehnjährigen Tiroler Jugendmeister Valentin Lieglein. Direktorin Martina Mötz freut sich über den sportlichen Zuwachs an der Schule: „Unsere Golfer erhalten eine erstklassige Ausbildung in englischer Sprache, die mit der Internationalen Matura abgeschlossen wird. Gleichzeitig unterstützen wir sie durch einen abgestimmten Zeitplan, der neben umfangreichen Trainingsmöglichkeiten viel Platz für Turniereinsätze und externe Trainingskurse lässt.“