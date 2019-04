Neuer Detektor erkennt Handynutzung am Steuer

Der Polizei geht es vor allem um Bewusstseinsbildung

Strafen - bis zu 200 Pfund Strafe drohen für die Handynutzung am Steuer - stehen bei dem Detektor deshalb nicht im Vordergrund. Es gehe vielmehr um die Erziehung der Autofahrer und die Identifizierung von Hotspots, an denen sich ihr Handy am Steuer nutzende Verkehrsteilnehmer häufen. Ziel der ganzen Kampagne sei, Telefonieren am Steuer zu einem geächteten Verhalten zu machen wie betrunken Auto zu fahren.