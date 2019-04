Bursche aus Palästina (15) bei Protest erschossen

Ein erst 15 Jahre alter Bursche aus Palästina ist am Freitag im Gaza-Streifen erschossen worden. Der Jugendliche hatte gemeinsam mit Tausenden weiteren Palästinensern demonstriert, als es zu einer Konfrontation mit israelischen Soldaten kam. Diese eröffneten das Feuer, der 15-Jährige starb in Kugelhagel, in dem auch Dutzende Menschen verletzt wurden.