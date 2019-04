Frauen-B-WM: Österreich gegen Ungarn um Aufstieg

Österreichs Eishockey-Frauen liegen bei der B-WM in Budapest nach einem 8:3-Kantersieg am Freitag gegen Dänemark auch noch vor dem Schlusstag im Aufstiegsrennen. Die besseren Karten als die ÖEHV-Auswahl (8 Punkte) haben aber Tabellenführer Ungarn (10) und Norwegen (9). Die Ungarinnen sind am Samstag der letzte Gegner der Truppe von Teamchef Risto Kurkinen. Norwegen trifft auf Dänemark (6).