Autobahn-Auffahrt in Pichling ist „halbe Sache“

Spürbare Entlastung der B 1

Und angesichts der Stadion-Pläne in Pichling ist für viele die Auffahrt auf die A 1 nur in Richtung Salzburg eine halbe Sache. Hein: „Diese Prüfung habe ich vor der Stadion-Debatte in Auftrag gegeben. Sie zeigt, dass mit relativ geringen Mitteln die B 1 spürbar entlastet werden könnte.“ Im Falle des Stadion-Baus würde laut Hein auch ein Vollanschluss keine Staus verhindern. „Wenn 7000 oder mehr Menschen zu einem Match wollen, gibt es vor und nach dem Spiel immer Chaos!“