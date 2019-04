In Hermagor wieder ein Laserblocker entdeckt

In den vergangenen Tagen hat die Polizei in Fahrzeugen mehrmals verbotene Laserblocker gefunden; zuletzt in Hermagor. Dort wurde bei einer Fahrzeugkontrolle durch die Polizei im PKW eines 49-jährigen Niederösterreichers ein verbautes System entdeckt. Der Laserblocker wurde in einer Fachwerkstätte ausgebaut und sichergestellt. Der Lenker wurde bei der BH angezeigt.