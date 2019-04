FPÖ Tirol: Chef Abwerzger mit 98,7% wiedergewählt

„Ich will keine Verplatterung Tirols“

Platters Politik bestehe nur aus Stehsätzen, griff der FPÖ-Chef den Landeshauptmann frontal an. „Ich will keine Verplatterung Tirols“, erklärte Abwerzger und sah die Volkspartei in Tirol in einen türkisen und einen schwarzen Teil gespalten. Zu zweiterem Teil würden vor allem AK-Chef Erwin Zangerl und Landesrätin Beate Palfrader gehören.