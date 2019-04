Caps stehen im Finale! Match gegen Bullen gedreht

Finale (best of seven):

Vienna Capitals - KAC.

Spieltermine: Sonntag 14.4. (14.00) in Wien, Dienstag 16.4. (19.15) in Klagenfurt, Donnerstag 18.4. (19.15) in Wien, Samstag 20.4. (17.00) in Klagenfurt.

Falls nötig: 22.4. (17.00) in Wien, 24.4. (20.20) in Klagenfurt, 27.4. (17.00) in Wien.