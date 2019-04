In diesem Gefängnis wird Assange festgehalten

Die USA hätten sich in den vergangenen zehn Jahren im Hinblick auf Foltermaßnahmen „leider nicht als sicheres Land erwiesen“, sagte Melzer, der in der Vergangenheit bereits wegen des US-Gefangenenlagers Guantanamo und dem sogenannten Waterboarding, bei dem ein Ertrinken simuliert wird, Alarm geschlagen hatte. Melzer schloss sich Bedenken an, wonach die Liste der Anklagepunkte gegen Assange sich nach einer Auslieferung in die USA verlängern könnte. Dabei habe der Australier „im Prinzip nur das gleiche getan, was investigative Journalisten in der ganzen Welt tun“, nämlich Informationen zu veröffentlichen, die Staaten versuchen zu verbergen.