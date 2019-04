MMA-Star: „Werde bei ‘Kampf um Wien‘ dabei sein“

Nur noch ein Tag bis zum Wiener Spitzenkampf Nader gegen Knezevic in der ausverkauften Erste Bank Arena. Mit dabei in der Halle: Österreichs MMA-Star Aleksandar Rakic, der im Juni auf den US-Amerikaner Jimi Manuwa trifft. Hier im Video sehen Sie eine echte Seltenheit: Die Szenen eines Nader-Rakic-Derbys, also das Aufeinandertreffen eines MMA-Kämpfers und eines Boxers, das bei der Pressekonferenz im Bounce-Klub zustandekam.