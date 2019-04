Jetzt fix: Sieben Parteien treten bei EU-Wahl an

Ganz fix ist der Stimmzettel noch nicht. Die Wahlvorschläge wurden am Freitag von der Bundeswahlbehörde zunächst einer ersten Überprüfung unterzogen, werden jetzt noch genau begutachtet - und dann in einer Sitzung am 24. April abgeschlossen. Danach können die Stimmzettel gedruckt werden. Im Jahr 2014 standen neun Parteien drauf, 1996 und 2009 waren es acht. 1999 gab es auch „nur“ sieben Alternativen für die Wähler und 2004 sogar noch eine weniger.