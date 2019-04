Silbereisen: 1. Drehtag als „Traumschiff“-Kapitän

Florian Silbereisen trägt jetzt Kapitänsmütze: Der 37-jährige Showmaster und Schlagerstar ist am Freitag zum ersten Mal als Max Parger vor der Kamera, der auf dem ZDF-„Traumschiff“ das Kommando führt, gestanden. Silbereisen ist in der Rolle als „Traumschiff“-Kapitän Nachfolger von Sascha Hehn. Im Mai 2018 war bekannt geworden, dass der die Rolle nicht weiter übernehmen will.