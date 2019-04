Gewerkschafter befürchten „Chaos“ an den Schulen

„In den nächsten Jahren keine Probleme“

Die steirische Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner kalmiert: „Im Bereich der AHS und BMHS haben wir in den nächsten Jahren voraussichtlich kein Problem.“ Grund: In einer Übergangsphase bis 2029/30 können auch bisherige Betreuungslehrer für das Schulpraktikum als Mentoren arbeiten, das sind an den höheren Schulen 300 bis 400 Personen. In den Pflichtschulen (Volks- und Mittelschule) ist die Zahl aber deutlich geringer: Hier können etwa 130 Lehrer als Mentoren arbeiten.