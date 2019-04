Späte Ostern: Frühes Aus für die Palmkätzchen

Wochenlang wurden die natürlichen Bestandteile gesammelt und 500 Stück vorab gebunden. So wie in den Jahren zuvor auch werden sie wieder an die 900 Stück zum guten Zweck verkaufen. Das große Aber: „Heuer war das Problem, dass die Knospen so früh ausgetrieben sind“, mussten Claudia Huber und ihre Landjugendkollegen intensiver suchen. „Wir konnten zum Glück dann doch noch genug zusammen sammeln.“