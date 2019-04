Heilige Stiege im Vatikan ohne hölzernen Schutz

Gläubige bewegen sich knieend

Die „Scala Santa“ zählt zu den Hauptorten für katholische Pilger in Rom. Im Gedenken an das Leiden Jesu bewegen sich Gläubige kniend auf den Stufen aufwärts. Am Karfreitag ist diese Frömmigkeitsgeste mit einem vollkommenen Ablass der Sünden verbunden.