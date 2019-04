Farage will mit Brexit-Partei ins EU-Parlament

Er will raus aus der Europäischen Union, aber auch wieder rein in ihr Parlament: Der frühere UKIP-Chef Nigel Farage hofft mit seiner im Jänner gegründeten Brexit-Partei auf einen Erfolg bei der Europawahl. Vom EU-Parlament aus wolle er nach einem Wahlsieg künftig „den Parlamentariern in Westminster Angst einjagen“, kündigte Farage beim Wahlkampfauftakt am Freitag in Coventry an. Ob Großbritannien an der Europawahl teilnimmt, ist derzeit allerdings noch unklar.