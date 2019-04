Registrierungspflicht für Online-Poster kommt 2020

Kritiker sehen noch viele offene Fragen

Datenschützer äußern Kritik an dieser Idee und hinterfragen, wie genau man die Identifikation - etwa per Handynummer - vornehmen will und ob es nicht zu riskant sei, persönliche Daten im großen Stil zu speichern. Befürchtungen gibt es auch hinsichtlich der Verwendung der Daten durch die internationalen Datenkraken wie Facebook: Dürfen sie nun per Gesetz noch mehr Daten von den Österreichern sammeln und auf Servern in den USA speichern?