Doppelter Armbruch! Gewichtheberin im Pech

Am Ende gewann sie trotzdem die Bronzemedaille. Mit einer Leistung von 103 kg. Dariya Naumava (Weißrussland) gewann in ihrer Kategorie (-76 kg) Silber, die Goldmedaille ging an die Spanierin Lidia Valentin. Es bleibt zu hoffen, dass die Französin bis zur Olympia in Tokio wieder voll bei Kräften sein wird.