Vater erlitt Herzinfarkt! Anfang kämpft mit Tränen

Trainer Markus Anfang vom 1. FC Köln hat zwei Tage nach dem Herzinfarkt seines Vaters Dieter die Arbeit beim Zweitliga-Spitzenreiter wieder aufgenommen. „Mein Vater ist auf dem Weg der Besserung“, sagte Anfang am Freitag, die Situation sei „immer noch ernst“. Der Coach bereitete die Mannschaft auf das Topspiel gegen Verfolger Hamburger SV am Montag vor und nahm auch an der offiziellen Pressekonferenz teil.