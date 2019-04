Hundert neue Jobs stehen auf dem Spiel

Hundert Arbeitsplätze mehr und ein renommierter Betrieb im Ort - wer würde zu so etwas schon Nein sagen? Niemand, müsste eigentlich die logische Antwort lauten. Anders jedoch in der nordburgenländischen Gemeinde Müllendorf, wo sich die weltweit bekannte Sektkellerei Schlumberger ansiedeln will.