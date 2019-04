Gletscher am Dachstein schwinden weiter

Schneereicher Winter hilft

Dass der Verlust nicht noch dramatischer ausfiel, liegt am schneereichen Winter. Die Schneereserven schützten große Teile der Gletscher bis weit in den extrem warmen Sommer hinein vor dem Abschmelzen. „Man muss sich das vorstellen wie die Tücher bzw. Planen, die in den Gletscherskigebieten (auch am Dachstein, Anm.) ausgelegt werden“, erklärt Lieb.