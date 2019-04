Tram , Kochstudio und Seilbahn für Vöcklabruck

350 Besucher entwickelten 1000 Ideen

Zur ersten Zukunftswerkstatt sind 350 Besucher gekommen. In vier Arbeitsgruppen wurden insgesamt rund 1000 Einfälle besprochen und die besten am Ende präsentiert. Neben einem Kochstudio mitten auf dem Stadtplatz gehörten etwa eine Seilbahn von der Innenstadt zum Einkaufszentrum Varena, eine Fußgängerzone über den ganzen Stadtplatz oder eine Straßenbahn zu den Vorschlägen. Im April und Mai folgen drei weitere Workshops, im Laufe derer konkrete und umsetzbare Maßnahmen für die nächsten zehn Jahre entwickelt werden sollen. „Ich bin wirklich überrascht, mit welchem Engagement die Leute dabei sind. Auch viele Junge waren da, das freut mich besonders“, so Brunsteiner.