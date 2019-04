Räuber war stockbetrunken

Einem Räuber fiel ein 36-Jähriger mitten in der Nacht auf dem Heimweg in Hollabrunn in die Hände. Der Unbekannte forderte Geld und untermauerte dies mit Schlägen. Schließlich konnte das Opfer entkommen und die Anzeige erstatten. Kurz darauf war der Täter gefasst - im Vollrausch in einem Lokal!