Vater und Sohn zwangen Frau zur Abtreibung

„Sie haben mich psychisch kaputt gemacht“, sagte das 22-jährige Opfer im Landesgericht Salzburg: „Ich hatte Angst.“ Weil sie laut Anklage von ihrem Ex, einem arbeitslosen Bäcker, und von dessen Vater zum Schwangerschaftsabbruch getrieben wurde. Mit Drohungen, wie „Abtreibung oder ich bring dich um“. Der Jüngere gab dies zu, will es aber nicht ernst gemeint haben. Sein Papa dagegen will gar nichts vom kommenden Kind gewusst haben. Nur eines teilte der 53-Jährige der Schwangeren mit: Dass sie in der Familie nicht akzeptiert werde. Weil er, wie er sagte, „viel Schlechtes über die Frau gehört hat“.