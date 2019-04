Österreichs Gletscher ziehen sich weiterhin zurück

Die österreichischen Gletscher sind weiter auf dem Rückzug. Von 93 beobachteten Fernern schrumpften in der Periode 2017/18 nicht weniger als 89. Der mittlere Längenverlust betrug laut dem am Freitag präsentierten Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins 17,2 Meter. Der größte Rückgang im aktuellen Haushaltsjahr wurde mit 128 Metern bei der Zunge des Viltragenkeeses in der Venedigergruppe in Osttirol gemessen.