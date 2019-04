Darum gefallen wir uns auf Selfies meist nicht

Wir sehen uns also jeden Morgen im Spiegel und nehmen dieses Bild als positiv wahr. Wenn wir uns aber einmal aus einer anderen Perspektive sehen, löst das in uns eher einen negativen Reiz aus. Das ist auch der Grund, warum wir mit den meisten Selfies unzufrieden sind. Das ist also völlig normal und natürlich. Also: Entweder man versucht, das Selfie gut zu finden, so wie es ist, oder man setzt auf Helferlein wie Selfie-Sticks oder Filter.