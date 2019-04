Ansturm auf das neue steirische Gesundheitstelefon

Nun liegt eine erste Bilanz vor: In der ersten Woche wurden bereits mehr als 2000 Anrufe entgegengenommen. Zum Vergleich: In Niederösterreich, wo das Gesundheitstelefon bereits seit mehr als zwei Jahren im Einsatz ist, waren es etwa 1700 Anrufe pro Monat im ersten Jahr. Die meisten Steirer rufen am späteren Nachmittag bzw. früheren Abend an, selbst wenn ihre Symptome schon länger bestehen. In diesen Spitzenzeiten kam es daher zu längeren Wartzeiten.