Backen und kochen mit maximal fünf Zutaten!

Wir stellen Ihnen einige neue Kochbücher (mit Rezepten!) vor, die in kurzer Zeit und mit nur wenigen Zutaten fertig auf dem Tisch stehen. Ob Low Carb, Glutenfrei oder gar Vegan - hier werden Sie garantiert fündig! Und keine Sorge, wenn Sie bei Versprechungen wie „wenige Zutaten“ oder „fix zubereitet“ an langweilige, nicht besonders einfallsreiche Studentenküche denken - diese Kochbücher werden Sie auf genussvolle Art überzeugen!



1. Die vegetarische 5-Zutaten-Küche

Sie wollten fleischlose Küche immer schon einmal ausprobieren, doch herkömmliche Veggie-Rezepte sind Ihnen in der Zubereitung zu aufwendig? Jetzt gibt es keine Ausreden mehr! Anne-Katrin Webers neues Kochbuch Die vegetarische Fünf-Zutaten-Küche aus dem Becker Joest Volk Verlag verspricht Lesern bei nur fünf Zutaten unkomlizierte und genussvolle Kochmomente. Lange Zutatenlisten und zeitaufwendiges Einkaufen gehören der Vergangenheit an, denn jede Zutat finden Sie im Supermarkt oder Bio-Laden. So können auch laktosefreie, vegane oder glutenfreie Gerichte in Windeseile zubereitet werden.