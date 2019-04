Mercedes-Benz eröffnet Zentrale in Eugendorf

In rund eineinhalb Jahren Bauzeit entstand das neue Headquarter für Mercedes-Benz. Nach dem Motto „Alle unter einem Dach“ werden im neuen Bürokomplex am Mercedes-Benz-Platz 1 in Eugendorf zukünftig die Aktivitäten der Sparten Cars, Vans und Trucks sowie jene der Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH und der Mercedes-Benz Bank GmbH gebündelt und entsprechende Synergieeffekte genutzt. Die beiden Finanzierungsgesellschaften waren bisher in Wals-Himmelreich ansässig, der Importeur in Salzburg Lehen. Auf 4.000 m² Bürofläche arbeiten nun rund 300 Mitarbeiter zusammen. Parallel zum bereits fertig gestellten Bürogebäude entsteht direkt gegenüber das Schulungsgebäude mit circa 2.000 m². Dort sollen ab Ende des Jahres Service- und Verkaufsmitarbeiter der Mercedes-Benz Organisation in Österreich auf alle Produktneuheiten geschult werden. Auch die Kantine für alle Mitarbeiter wird am Dach des Schulungszentrums ihren Platz finden. Ein gemütliches Bistro im Kaffeehausstil versorgt schon jetzt die Mitarbeiter mit Snacks und Kaffee.