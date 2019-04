Jetzt hilft Kramer nur noch ein Ski-Wunder

176,42 km/h zu 176,37 km/h! Sechs Zentimeter auf einer Strecke von 100 Meter. Oder 0,001 Sekunden. Das war der Rückstand, den Manuel Kramer beim ersten Weltcuprennen beim Speedski-Finale in Andorra gegenüber Simone Origone „aufriss“. Bitter! „Ich bin ziemlich zwiegespalten“, gesteht der Salzburger gegenüber der „Krone“. „Einerseits bin ich hier in Andorra noch nie so gut gewesen und auch Platz zwei ist ok.“ Andererseits ist seine Chance auf den Gesamtweltcup so gut wie dahin.