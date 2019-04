Feuerwehreinsatz in der Schleppe Kurve

Gegen Mittag heulten in der Schleppe Kurve in Klagenfurt die Sirenen, dann rasten Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und der Freiwilligen Feuerwehr Kalvarienberg in die Eiskellerstraße. Mitarbeiter eines Büros im ersten Stock neben der Bäckerei hatten Brandgeruch wahrgenommen. Nach kurzer Zeit kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Die Männer der Feuerwehren mussten die Räume belüften. Auch wurde der im ersten Stock ansässige Kieferorthopäde informiert. Ob die am Dach durchgeführten Flämmarbeiten den Brandgeruch verursacht haben, muss noch abgeklärt werden.