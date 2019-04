Sonne, Schnee und Dolce Vita

Positiv fällt sofort auf: Es ist nicht mehr so kalt wie mitten im Hochwinter und bereits in der Früh sind die warmen Sonnenstrahlen ein Genuss. Zum Einfahren geht’s mit dem „Engländerlift“ nach oben. Engländerlift? „Britische Besatzungssoldaten haben 1946 den ersten Lift auf der Turracher Höher errichtet, deshalb heißt der Tellerlift auch heute noch so“, klärt mich Elke auf und zieht flotte Schwünge Richtung Kornockbahn hinunter. Gar nicht so leicht, mitzuhalten. Denn Elke ist eine flotte Skifahrerin. Runter geht es auf die Schafalm, wieder rauf und die Kornockabfahrt zurück auf die Turracher Höhe. Das Lächeln im Gesicht lässt das Brennen der Oberschenkelmuskulatur vergessen. Denn die Pisten sind perfekt präpariert, die Sonne strahlt, so muss Skifahren sein. Jetzt noch ein Einkehrschwung und das Skifahrer-Leben wäre perfekt.