Burgstaller: „Hoffe, dass ich bald der Alte bin!“

„Krone“: Bei Schalke ging es zuletzt rund: Fan-Proteste, Trainerwechsel - genau in der Phase hast du bis 2022 verlängert.

Burgstaller: Hier stimmt das Paket, habe ich alles, hier sind meine Familie und ich glücklich. Aber natürlich geht die sportliche Situation an mir nicht spurlos vorbei. Es ist logisch, dass es dann bei so einem großen Verein turbulent zugeht.