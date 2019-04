Radarfalle im Ausland? So teuer wird‘s wirklich!

Alle Jahre wieder warnt der ÖAMTC davor, dass Verkehrsstrafen im Ausland teilweise höher sind als hierzulande. Und schickt Tabellen mit Strafhöhen aus. So weit, so gut und vielleicht auch gut gemeint. Tatsächlich ist die Information aber unter Umständen wertlos und wiegt Autofahrer in falscher Sicherheit: nämlich dass es zwar teuer wird, wenn man erwischt wird, aber letztlich dann doch halb so wild.