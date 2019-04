Diese junge Forscherin „knipste“ das Schwarze Loch

Bouman präsentierte Projektidee bereits 2016 der Welt

Bereits im November 2016 träumte die Forscherin von diesem Moment. In einem TED-Talk stellte sie ihre Idee unter dem Titel „Wie man ein Foto von einem Schwarzen Loch machen kann“ vor und erklärte, wie dieses Kunststück theoretisch gelingen könnte. Am besten sei es, man könnte die Erde in eine Diskokugel verwandelt, deren Spiegel das Licht reflektieren und damit ein Bild des Phänomens generieren könnten. Am Ende reichten glücklicherweise mehrere Teleskope, die miteinander verbunden waren und Aufnahmen von verschiedenen Orten machten. Ihr Algorithmus namens „Chirp“ fügte diese Bilder schließlich zu einem einzigen zusammen, das das Schwarze Loch abbildete.