Vater sticht im Streit zweimal auf Sohn (27) ein

Zu später Stunde hatte der 27-Jährige am Mittwoch Einlass in die Wohnung seines Vaters im Bezirk Donaustadt begehrt, war jedoch zunächst auf sprichwörtlich taube Ohren gestoßen. „Der Sohn hat angeläutet und wollte in die Wohnung, der Verdächtige hat ihn nicht hineingelassen. Es kam zu einem Streit", berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst am Freitagvormittag. Im Zuge der Auseinandersetzung zückte der 51-Jährige dann offenbar ein Messer und stach damit dem Sohn zweimal in den Rücken.