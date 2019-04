Tagesbestzeit für Bottas in China vor Vettel!

Mercedes hat sich in Shanghai durch Valtteri Bottas die Tagesbestzeit in den ersten Trainings für den 1000. Formel-1-GP der Geschichte geholt! Der Finne war am Freitag in der zweiten Session allerdings nur 27 Tausendstel schneller als Sebastian Vettel, der am Vormittag die Nummer eins gewesen war. Mucken machte erneut der Ferrari seines Teamkollegen Charles Leclerc. Mit Problemen hatten aber auch andere am Freitag auf dem Shanghai International Circuit zu kämpfen: Titelverteidiger Lewis Hamilton kam im zweiten Mercedes an die Bestzeit nicht heran, der WM-Dritte Max Verstappen klagte am Ende über Probleme an seinem Red Bull. Das große Jubiläumsrennen könnte am Sonntag (Start 8.10 Uhr) zu einer spannenden Angelegenheit werden.