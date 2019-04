NHL: Titelverteidiger gewinnt zum Play-off-Start

Die Calgary Flames, die als Nummer eins der Western Conference in die K.-o.-Phase gegangen sind, wurden ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht. Nach einem 2:0-Vorsprung im Mitteldrittel machten die Flames mit einem Doppelschlag innerhalb von 14 Sekunden in der 58. Minute alles klar. Die Maple Leafs gerieten in Boston mit 0:1 in Rückstand, schafften aber im Mitteldrittel die Wende.