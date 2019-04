Niederlage für Suljovic in der Premier League

„Er liegt mir gar nicht.“ Im sportkrone.at-Interview deutete Mensur Suljovic bereits an, dass mit Gerwyn Price am Donnerstagabend ein sehr unangenehmer Gegner auf ihn wartet. Und so war es dann auch: Am 11. Spieltag der Premier League musste sich Österreichs Darts-Star dem Waliser 5:8 geschlagen geben.