Sanierungspläne für das Koralpenhaus

Seit Jahrzehnten ist das Koralpenhaus auf 1966 Meter Seehöhe im Skigebiet Koralpe ein Ausflugsziel für Wander-, Ski- und Rodelbegeisterte. „Die Alpenvereinshütte wurde im Oktober letzten Jahres geschlossen, eine Grundsanierung ist notwendig“, erklärt Gerlinde Oberländer, die Obfrau des Alpenverein Wolfsberg. Oberländer weist darauf hin, dass das Schutzhaus an heutige Baustandards angepasst werden muss. „Bei unserer Jahreshauptversammlung am 5. April 2019 war das Koralpenhaus ein wichtiges Thema. Wir denken an einen Rückbau, also eine Verkleinerung der Hütte sowie eine Sanierung ab dem Jahr 2020 an.“