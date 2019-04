Haus brannte ab - Leiche in Trümmern gefunden

In Kaindorf in der Steiermark (Bezirk Hartberg) ist in der Nacht auf Freitag ein Einfamilienhaus niedergebrannt. Am Freitagnachmittag wurde in den Trümmern des Hauses eine Leiche gefunden. Es dürfte sich um den 55-jährigen Bewohner des Hauses handeln. Bereits Stunden zuvor wurde ein toter Hund gefunden.