Clinton: Assange muss sich für Taten verantworten

„Muss sich verantworten für das, was er getan hat“

Clinton sagte am Donnerstag bei einer Veranstaltung in New York: „Aus der Anklage, die öffentlich geworden ist, geht hervor, dass es um die Unterstützung beim Hacken eines Militärcomputers geht, mit dem Ziel, Informationen der US-Regierung zu stehlen. Ich werde warten und sehen, was mit den Anklagepunkten passiert und wie das Ganze weitergeht.“ Das Entscheidende sei, dass er sich „für das, was er getan hat, verantworten muss, zumindest so, wie es die Anklage vorsieht“.