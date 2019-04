Nun auch Ex-Obama-Berater im Visier der Justiz

Demokraten pochen auf Veröffentlichung des gesamten Berichts

Zum weiteren Verdacht möglicher Justizbehinderung durch Trump stellte Justizminister Bill Barr in seiner Zusammenfassung fest, Mueller sei in dieser Frage zu keiner eindeutigen Schlussfolgerung gelangt. Die „New York Times“ berichtete jedoch in der vergangenen Woche, dass manche Mitglieder des Mueller-Teams wegen Barrs Darstellung der Ermittlungsergebnisse frustriert seien. Die Ergebnisse seien für den Präsidenten „besorgniserregender“, als dies der Minister beschrieben habe.