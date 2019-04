Sheen: „War, als sei ich von einem Dämon besessen“

„Es fühlt sich schlimm an. Ungelogen. Es ist teilweise so surreal“, plauderte Charlie Sheen im Interview mit dem TV-Sender ITV aus, was er beim Gedanken an seine wilde Vergangenheit fühle. Und gab zu: „Bis heute weiß ich nicht, wie ich solch ein Chaos anrichten konnte und was in meinem Kopf los war. Es ist so, als wäre ich von einem Dämon besessen gewesen.“