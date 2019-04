Zwei nächtliche Unfälle mit Alkolenkern in Linz

Der Niederösterreicher kollidierte am Donnerstag um 20 Uhr auf der Wiener Straße in Linz mit dem entgegenkommenden Pkw eines 36-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Lenker wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Ein beim 30-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief mit 1,94 Promille positiv.