Freundin (40) geschlagen und aus dem Auto geworfen

Was den Mann so in Rage gebracht hatte, dass er seiner 40-jährigen Freundin während der Autofahrt ins Gesicht schlug und sie dann vor ihrer Wohnung in Villach aus dem Fahrzeug stieß, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 44-jährige Feldkirchner konnte bisher noch nicht angetroffen werden. „Entweder ist er noch nicht zu Hause oder er macht die Wohnungstüre nicht auf“, erklärt ein Polizist.